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خروج 10 حالات من الحجر الصحى بأسوان بعد شفائهم من كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 10:12 م
خروج 10 حالات من الحجر الصحى بأسوان بعد شفائهم من كورونا مستشفى أسوان التخصصى
أسوان – عبد الله صلاح

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شهدت مستشفى الحجر الصحى بأسوان، اليوم الأربعاء، شفاء 10 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد، ومغادرتهم مستشفى أسوان التخصصى والمدينة الشبابية بأسوان، بعد تحسن حالتهم الصحية وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

 

وتبين أن الحالات التى خرجت من المستشفى هى: "عبدالحميد .ي ومحمد .ع وروحية .ع وأمانة .م ورافت .ن وكفانة .ع وخالد .ر وإنصاف .أ وصلاح .م وسكينة .ح".

 

وكانت محافظة أسوان أعلنت فى بيان رسمى إصابة الدكتورة غادة يحيى نائبة محافظ أسوان بفيروس كورونا المستجد بعد أن أثبتت نتائج التحاليل الطبية إيجابية الاصابة.

 

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه الدكتورة غادة يحيى نائبة محافظ أسوان، دخلت فى "عزل منزلى" لمدة 14 يوما ، مع خضوعها للرعاية الطبية اللازمة ، بعد إيجابية العينية التى تم أخذها منها، وتأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

وأضاف محافظ أسوان، أن نائبته بصحة جيدة وحالتها مستقرة، لافتاً إلى أن مديرية الصحة ستقوم باتخاذ اللازم من أخذ عينات و إجراء التحاليل لكل المخالطين مع الإستمرار في أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة. وأعرب محافظ أسوان، عن تمنياته للسيدة النائبة بالشفاء العاجل ، وعلق قائلا: "نطمئن المواطنين بأن حالتها مستقرة".


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