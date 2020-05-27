خبير فلك: 200 مليار نجم بمجرتنا وأقرب مجرة لنا تبعد 2.5 مليون سنة ضوئية

كتب محمود راغب

أكد الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا نعيش على الكرة الارضية التي تدور حول نفسها بسرعة 450 متر في الثانية، والكرة الارضية هذه تدور في مدارها حول الشمس بسرعة 30 كيلومتر في الثانية، والشمس ما هي إلا نجم صغير في المجرة (مجرة درب التبانة) تدور في مدارها حول مركز هذه المجرة بسرعة 230 كيلومتر في الثانية ، وتتم دورة واحدة حول المجرة في 250 مليون سنة.

وكشف رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، في تصريحات له، أنه يوجد بمجرتنا 200 مليار نجم ، منها نجوم عملاقة يقدر حجمها بمئات وألوف المرات مثل حجم الشمس ، ومنها نجوم متوسطة ونجوم صغيرة ، موضحا أن معظم هذه النجوم لها كواكب تدور حولها شبيهة بكواكب المجموعة الشمسية وكذلك اقمار تدور حول تلك الكواكب مثل قمر الارض .

وأشار تادرس إلى أن هناك مليارات الكواكب ومليارات الاقمار موجودة بطبيعة الحال في المجرة وليست مجرتنا هي الوحيدة في الكون ، فالكون مليئ بملايين المجرات ، وهي تدور في مدارات حول مركز الكون وبسرعات لا يعلم مداها إلا الله، مشيرا إلى أن أقرب مجرة لنا هي مجرة أندروميدا ، وهي تبعد عنا 2.5 مليون سنة ضوئية .