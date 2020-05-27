حملات لرفع المخلفات وتنفيذ أعمال النظافة والتطهير خلال أيام العيد بمراكز المنيا

ووجه المحافظ، بضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيراً الي ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الاعمال وفقا لخطة المحافظة، وأكد على رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال الغاء الاجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوه، أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية للمركز وبقرية بني عامر وذلك أثناء فترة حظر تنقل المواطنين، بالإضافة لرفع المخلفات الصلبة بقرية الصفانية، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز المنيا، أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة بقرية البرجاية، بالإضافة لحملة نظافة كبري بقرية تله وبهدال.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال الرش والتطهير بقري طحا وبني سمرج والبيهو، كما نفذ الوحدة المحلية لمركز بني مزار، أعمال الرش والتطهير بالشوارع والأحياء بالمركز والقري التابعة له.