حصيلة وفيات كورونا فى الولايات المتحدة آخر 24 ساعة تتخطى حاجز الـ100 ألف حالة

كتب ــ محمد عبد العظيم

أفاد موقع "ورلد ميترز"، ان حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى الولايات المتحدة تتخطى حاجز الـ 100 ألف حالة، وفيما تم تسجيل 1,725,278 إصابة بالفيروس حتى الآن، ووصلت حالات الشفاء منه إلى 479,973 حالة، وبذلك تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء كورونا فى العالم حتى الآن.



حصيلة اصابات كورونا فى الولايات المتحدة

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدول، وفيما تم تسجيل 5.7 ملايين حالة فى مختلف دول العالم، ووصلت حالات الشفاء إلى 2.4 ملايين حالة شفاء.

وأعلنت السلطات الصحية فى سنغافورة عن تسجيل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32876. وكانت الوزارة أبلغت أمس الثلاثاء عن 383 حالة إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19، وفى المكسيك تم تسجيل أكثر من 500 وفاة بفيروس كورونا في أكبر معدل للوفيات في يوم واحد منذ انتشار الوباء في البلاد.

وفيما أكدت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن من بين الـ 40 حالة الجديدة، كانت 37 حالة لانتقال العدوى محليا، وجاءت الـ 3 حالات المتبقية من الخارج، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 11 ألفا و265 إصابة.

وكشفت تايلاند، عن تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3054. ولم تعلن السلطات عن تسجيل وفيات جديدة.

وسجلت وزارة الصحة السودانية 170 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، و14 وفاة، 6 منها في ولاية الخرطوم، وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا من حيث معدل الإصابات والوفيات، وسجّلت الولايات المتحدة، لليوم الثالث على التوالي، أقلّ من 700 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، فى مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى كافة دول العالم، وتواصل الجهات المعنية فى مختلف أنحاء العالم جهودها من أجل التوصل إلى علاج أو لقاح فعال ضد هذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.