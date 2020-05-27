حبس متهم بتجارة العملة خارج السوق المصرفية 4 أيام احتياطيا

كتبت أمنية الموجي

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى مع المتهم بالقضية.

كشفت تحريات الجهات الأمنية، عن مزاولة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى، للاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذا من منطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.

وضمت الأحراز المضبوطة مبلغ مالى تضمن عملات محلية وأجنبية بما يعادل 4 ملايين و200 ألف جنيه، وبمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وعرضه علي النيابة العامة للتحقيق.