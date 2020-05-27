جوجل وفيس بوك ونتفليكس من أسباب ارتفاع البورصة الأمريكية

كتبت: نهال طارق

ساعدت عدة أسماء لكبرى الشركات في الولايات المتحدة في ثبات سوق الأسهم اليوم الأربعاء مثل Netflix وTesla التي وصلت أدنى مستوياتها في اليوم، ووصل مؤشر S&P 500 إلى أدنى مستوياته في نفس الوقت تقريبًا، حيث بدأت المجموعة التي تضم أسماء Facebook و Apple و Amazon و Netflix و Google الأصل Alphabet في الارتفاع.

ووفقا لتقرير "investor business" استغرقت هذه الأسماء التقنية الكبيرة التي كانت محركًا للسوق راحة هذا الأسبوع ، حيث ركز المتداولون على الأسماء التي ستستفيد من إعادة فتح الاقتصاد، مثل شركات الطيران والبنوك والصناعات.

كما ارتفع القطاع المالي في ستاندرد آند بورز أكثر من 9.6% هذا الأسبوع حتى الآن، وارتفع القطاع الصناعي بأكثر من 7% وارتفعت خدمات الاتصالات، التى تتضمن أسماء مزودي الإنترنت، بنسبة 0.8% فقط.

وقال بول كريستوفر، رئيس استراتيجية السوق العالمية في معهد ويلز فارجو للاستثمار، إن توسيع نطاق الارتفاع كان مهمًا وينبغي أن يساعد في دفع الأسهم. وقال: "على السوق أن تكتشف أن هناك أكثر من حل واحد"، مشيراً إلى أنه سيكون من الصعب أن يكون هناك ارتفاع مستمر، قائلا: "من أجل الحصول على مسيرة مستدامة، كنت بحاجة إلى مشاركة أوسع. ما زلنا قلقين من أن أساسياتهم لا تتوافق مع.. المكاسب التي نشهدها، خاصة في الكثير من تلك البنوك الإقليمية الأصغر".

وأضاف كريستوفر أنه من غير الواضح نوع خسائر القروض التي يمكن أن يواجهوها في العقارات، ومن الشركات مثل المطاعم، مشيرا إلى أن هناك رياحا معاكسة للسوق وقد يبرز هذا الأمر في وقت لاحق من العام، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية ومناقشة المرشحين لخططهم. وقال إنه في الوقت الراهن ، يرى بعض المستثمرين أن الانتعاش على شكل حرف V ممكن للذين يحرزون تقدم في إعادة الافتتاح.