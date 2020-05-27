اليوم السابع
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جمهوريون بمجلس النواب الأمريكى يقاضون بيلوسى بسبب قرار التصويت عن بعد

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:00 ص
جمهوريون بمجلس النواب الأمريكى يقاضون بيلوسى بسبب قرار التصويت عن بعد نانسى بيلوسى
كتب محمد جمال

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يعتزم عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي رفع دعوى قضائية ضد رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، بسبب قرار السماح لأعضاء المجلس بالتصويت عن بعد.

وقال مساعدو النواب الجمهوريين بحسب "روسيا اليوم"، إن الدعوى التي سترفع أمام محكمة فدرالية في واشنطن، تعتبر القرار غير دستوري، ويسعى النواب من خلالها لوقف نظام لتصويت الجديد.

وكان مجلس النواب الذي يشكل الديمقراطيون الأغلبية فيه، قد صادق في وقت سابق من هذا الشهر على قرار يسمح لأعضاء المجلس بالتصويت عن بعد عبر ممثليهم في حال عدم قدرتهم على حضور الجلسات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجدير بالذكر أن القانون الأمريكي يلزم أعضاء الكونجرس بالحضور شخصيا أثناء التصويت، ولم يؤيد أي نائب عن الحزب الجمهوري هذا القرار الجديد أثناء التصويت عليه.

يذكرأن، شبهت نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء، بطفل "على حذائه براز كلب" مع تصاعد الشجار بين الاثنين.

ولم يدر حديث مباشر بين بيلوسي والرئيس الجمهوري منذ سبعة أشهر لكنهما تبادلا الانتقادات اللاذعة هذا الأسبوع فى وقت يعمل فيه الكونجرس والبيت الأبيض على التصدي لجائحة فيروس كورونا التي تسببت في وفاة أكثر من 91 ألفا في الولايات المتحدة.

وسئلت بيلوسي في مؤتمر صحفي عن تعليقات استفزازية أدلى بها ترامب عن جو سكاربورو مقدم البرامج بتلفزيون إم.إس.إن.بي.سي إذ وصفه في إحدى المرات بأنه "معتوه" فقالت "الأمر أشبه بطفل يدخل والطين على سرواله".

وأضافت "يدخل وعلى حذائه براز كلب وأيضا على أحذية كل من يعملون معه لفترة طويلة قادمة".

وفي تصريحات للصحفيين خلال زيارة لمبنى الكونجرس في وقت سابق من الأسبوع قال ترامب الذي اشتهر بتوجيه الشتائم والإهانات "بيلوسي امرأة مريضة. عندها مشاكل كثيرة. مشاكل نفسية كثيرة".

وكان الرئيس يرد على تعليقات لبيلوسي، قالت فيها إنه يجب ألا يتناول دواء هيدروكسيكلوروكين المخصص لعلاج الملاريا كدواء واق من فيروس كورونا بسبب سنه ولأنه ينتمي من حيث الوزن لفئة "مرضى السمنة".

 


نانسى بيلوسى

أمريكا

الولايات المتحدة

النواب الأمريكى

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