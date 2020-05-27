جمهوريون بمجلس النواب الأمريكى يقاضون بيلوسى بسبب قرار التصويت عن بعد

كتب محمد جمال

يعتزم عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي رفع دعوى قضائية ضد رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، بسبب قرار السماح لأعضاء المجلس بالتصويت عن بعد.

وقال مساعدو النواب الجمهوريين بحسب "روسيا اليوم"، إن الدعوى التي سترفع أمام محكمة فدرالية في واشنطن، تعتبر القرار غير دستوري، ويسعى النواب من خلالها لوقف نظام لتصويت الجديد.

وكان مجلس النواب الذي يشكل الديمقراطيون الأغلبية فيه، قد صادق في وقت سابق من هذا الشهر على قرار يسمح لأعضاء المجلس بالتصويت عن بعد عبر ممثليهم في حال عدم قدرتهم على حضور الجلسات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجدير بالذكر أن القانون الأمريكي يلزم أعضاء الكونجرس بالحضور شخصيا أثناء التصويت، ولم يؤيد أي نائب عن الحزب الجمهوري هذا القرار الجديد أثناء التصويت عليه.

يذكرأن، شبهت نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء، بطفل "على حذائه براز كلب" مع تصاعد الشجار بين الاثنين.