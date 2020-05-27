اليوم السابع
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تموين الأقصر: تحرير 77 محضر ومخالفة تموينية خلال أيام العيد "صور"

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:33 ص
تموين الأقصر: تحرير 77 محضر ومخالفة تموينية خلال أيام العيد "صور" جانب من المخالفات
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك للمرور علي المخابز البلدية والأسواق والمحلات وبرفقته إدارة التجارة الداخلية، وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (77) محضرا ومخالفة تموينية عن أيام العيد الثلاثة الماضية، وذلك على مستوى المحافظة وبيانها كالتالي:- (1 محضر ضبط طن دقيق قبل بيعه فى السوق السوداء و15 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار، و2 مخالفة توقف مخبز، و6 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و5 محاضر غلق مخبز، و8 عدم وجود شهادة صحية، و2 مخالفة مواعيد مخابز، و1 اختراق نظام، و2 محضر نقص وزن، و13 مخالفة عدم نظافة مخبز بلدي، و19 محضر خبز غير مطابق المواصفات ونقص وزن، و4 عدم وجود سجلات، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وكان قد كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه استمرت حالة الإستقرار التموينى على مستوى محافظة الأقصر، حيث تم صرف نسبة 94.5% من من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم لشهر مايو للمواطنين بمبلغ 40.6 مليون جنيه، كما تم صرف سلع حرة بمبلغ 1.35 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر أبريل للمواطنين، وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع" أنه يصل الصرف اليومي من الخبز بمتوسط 2.6 مليون رغيف / يوم، مما يؤكد على إستقرار وتوفر جميع السلع التموينية للمواطنين.

وأعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه نجحت مديرية التموين فى وصول مراكز الخدمة المتطورة التموينية للمواطنين إلى 14 مركزا بإجمالى 75 شباكا للتسهيل على المواطنين يومياً، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وطبقاً للبروتوكول الموقع بين وزارة التموين ووزارة الإنتاج الحربي.

تموين الأقصر تعلن تحرير 77 محضر ومخالفة تموينية خلال أيام العيد الثلاثة
تموين الأقصر تعلن تحرير 77 محضر ومخالفة تموينية خلال أيام العيد الثلاثة

 

متابعة عمل المخابز خلال أيام العيد
متابعة عمل المخابز خلال أيام العيد

 

مخالفات غلق مخابز بمحافظة الأقصر
مخالفات غلق مخابز بمحافظة الأقصر

 


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