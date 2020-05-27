اليوم السابع
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تلميذ بالابتدائية يشنق نفسه داخل غرفته بعد معاتبة جدته له أمام زملائه بالدقهلية

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:32 م
تلميذ بالابتدائية يشنق نفسه داخل غرفته بعد معاتبة جدته له أمام زملائه بالدقهلية جثة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تخلص طفل بالصف الرابع الابتدائى من حياته بالإنتحار شنقا بقرية زيان التابعة لمركز الستامونى بمحافظة الدقهلية، عقب قيام جدته بمعاتبته أمام أصدقائه .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز بلقاس، بالعثور على طفل مشنوقا داخل غرفته بمنزل أسرته  .
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفل م أ عبد الهادى 11 سنة، تلميذ بالصف الرابع الابتدائى، وبسؤال أفراد الأسرة أكدوا أن الطفل كان يلهو داخل المنزل مع زملائه، فقامت جدته بمعاتبته فتركهم وبكى ودخل إلى غرفته، ثم توجهوا الى غرفته بعد تأخره داخلها، فوجدوده جثة هامدة حيث انتحر بشنق نفسه.
 
تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلقاس، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى طلبت بسرعة الانتهاء من التقرير الطبي لبيان أسباب الوفاة.
 
 
 

الدقهلية

أخبار الحوادث

مركز بلقاس

انتحار طفل بشنق نفسه

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