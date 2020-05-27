اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليق الاحتفالات السنوية بمرور العائلة المقدسة بدير جبل الطير بالمنيا بسبب كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:19 م
تعليق الاحتفالات السنوية بمرور العائلة المقدسة بدير جبل الطير بالمنيا بسبب كورونا احتفالات العائلة المقدسة بدير جبل الطير
المنيا- حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

علقت مطرانية سمالوط وطحا الأعمدة للأقباط الأرثوذوكس في شمال المنيا، احتفالاتها السنوية بذكري مرور العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير في شرق النيل، والمعروف بمولد السيدة العذراء لأجل غير مسمي، والذى كان يقام فى مثل هذه الأيام من كل عام بحضور أكثر من مليونى زائر.
 
وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعلن الأربعاء الماضي عن الانتهاء من المرحلة الأولي من خطة التطوير الشاملة لمنطقة دير جبل الطير بسمالوط لاستقبال السائحين ورحلات الحج المسيحي بعد أن تم إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحي على مستوى العالم، بمبلغ 2 مليون و500 ألف جنية، كما سيتم البدء بالمرحلة الثانية بتكلفة 5 مليون جنية، مقدمة من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
 
وتابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، اجتماع لجنة مشروع أحياء مسار العائلة المقدسة، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب وديوان عام وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية، والمهندس عادل الجندى مسئول ملف مسار العائلة المقدسة بهيئة التنمية السياحية، والدكتور جمال مصطفي نائب رئيس المجلس الأعلى لشئون الاثار القبطية والإسلامية واليهودية، والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، وممثلي الجهات المعنية والـ 8 محافظات الواقع في نطاقها مسار الرحلة المقدسة.
 

 

 


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

جبل الطير

كنيسة العذراء

مولد العذراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير التنمية المحلية: القيادة السياسية حريصة على افتتاح مشروع مسار العائلة المقدسة

الثلاثاء، 26 مايو 2020 12:36 م

رئيس مدينة سمنود يتفقد تطوير مسار العائلة المقدسة بكنيسة العذراء

الأحد، 17 مايو 2020 03:59 م

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالقوصية.. صور

الأربعاء، 29 أبريل 2020 01:17 م

مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة يسابق الزمن.. التنمية المحلية: جار الانتهاء من رفع كفاءة البنية التحتية للمسار.. استمرار العمل بنقاط المسار في 8 محافظات.. وتوجيه العاملين باتخاذ الإجراءات الوقائية من كورونا

السبت، 18 أبريل 2020 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البورصة تعلن العودة للعمل بالمواعيد الاعتيادية بداية من الأحد المقبل

البورصة تعلن العودة للعمل بالمواعيد الاعتيادية بداية من الأحد المقبل

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 352 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 352 ألف حالة

وزير البترول يعلن التوقيع مع الشركات العالمية الفائزة بمزايدة البحر الأحمر

وزير البترول يعلن التوقيع مع الشركات العالمية الفائزة بمزايدة البحر الأحمر

صور.. رحلة استثنائية تقل 136 من العالقين بفرنسا تصل مطار مرسى علم

صور.. رحلة استثنائية تقل 136 من العالقين بفرنسا تصل مطار مرسى علم

فيديو.. ممر تكريم لطبيب بمستشفى القنطرة أصيب بكورونا أثناء نقله للحجر الصحى

فيديو.. ممر تكريم لطبيب بمستشفى القنطرة أصيب بكورونا أثناء نقله للحجر الصحى

الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

انتهاء اليوم الـ63 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ63 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

كيف حمت الحكومة السياحة فى أزمة كورونا من الغلق وحتى العودة.. اعرف التفاصيل

كيف حمت الحكومة السياحة فى أزمة كورونا من الغلق وحتى العودة.. اعرف التفاصيل

لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

تعرف على الشروط المطلوبة لتراخيص البنوك وفقا لقانون البنك المركزى

تعرف على الشروط المطلوبة لتراخيص البنوك وفقا لقانون البنك المركزى

5 واجبات حددتها الشريعة الإسلامية للطبيب نحو مصاب فيروس كورونا.. تعرف عليها

5 واجبات حددتها الشريعة الإسلامية للطبيب نحو مصاب فيروس كورونا.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة