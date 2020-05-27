تعرف على عناوين وأرقام مستشفيات سوهاج المخصصة لاستقبال حالات "كورونا"

سوهاج محمود مقبول

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن أماكن وأسماء 320 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، خصصتها لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وقد اختارت وزارة الصحة 17 مستشفى عام ومركزى وحميات لاستقبال الحالات المشتبه فيها من كافة أنحاء مراكز وقرى المحافظة اليوم السابع يقدم للقارى عناوين وأرقام هواتف المستشفيات التي تم تحديدها.

1– مستشفى طهطا العام تقع الممستشفى بدائرة قسم طهطا أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا رقم الهاتف 0934772994

2 – مستشفى البلينا المركزى أ وتقع المستشفى بشارع الجمهورية ورقم الهاتف 4800301 093

3 – مستشفى الهلال للتأمين الصحى ش التحرير مدينة سوهاج رقم الهاتف 0932327049

4 – مستشفى سوهاج التعليمى مدينة سوهاج " المدينة الطبية كورنيش النيل الغربى رقم الهاتف 0932319751/ 0932305133

5 - مستشفى طما المركزى أ وتقع على الطريق السريع أسيوط سوهاج ش أحمد عرابى ورقم الهاتف 2790713 093

6 - مستشفى المنشاه المركزى وتقع بمدينة المنشاة بشارع عبدالمنعم رياض ورقم الهاتف 2400333 093

7 - مستشفى أخميم المركزى ب وتقع بشارع أخميم الزراعى بجوار المحكمة ورقم الهاتف 2859263 093

8 - مستشفى المراغة المركزى ب وتقع المستشفى بشارع أسيوط المراغة ورقم الهاتف 2530763 093

9 – مستشفى الصدر مركز جزيرة شندويل طريق أسيوط سوهاج الزراعى الغربى السريع

10 – مستشفى سوهاج العام تقع المستشفى بدائرة قسم أول سوهاج بشارع محمود فهمى النقراشى ورقم الهاتف 2339797 093

11– مستشفى جرجا العام تقع المستشفى بدائرة قسم جرجا بشارع المستشفى رقم الهاتف 4676034 093

12 - مستشفى العسيرات المركزى تقع بأولاد حمزة رقم الهاتف 0101 113 3351

13 مستشفى حميات سوهاج مدينة سوهاج ش التحرير رقم الهاتف 0932325644

14 – مستشفى حميات سفلاق مركز ساقلته شرقى سوهاج رقم الهاتف 0932480015

15 – مستشفى حميات سوهاج – جهينة الغربية رقم الهاتف 0934709827

16 مستشفى حميات البلينا – مركز البلينا رقم الهاتف 01095060513

17 – مستشفى حميات جرجا مدينة جرجا جنوب سوهاج 0934676130