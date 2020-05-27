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تعافى 9 حالات جديدة بمستشفيات العزل بالشرفية ليصل الإجمالى لـ106

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:32 م
تعافى 9 حالات جديدة بمستشفيات العزل بالشرفية ليصل الإجمالى لـ106 الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج 9 حالات شفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة، حيث تم خروج 4 حالات شفاء للمرة الأولى من مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، هذا بجانب خروج 5 حالات أخرى من مستشفى العزل بالزقازيق، ليصل بذلك إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 106 بالمحافظة حتى الآن منهم 97 حالة بعزل الزقازيق، 4 حالات بالصدر، 3 بعزل فاقوس، 2 بحميات الزقازيق.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفًا أنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كل الإجراءات الوقائية المنزلية.

كانت خصصت محافظة الشرقية، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر مبنى مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام على مساحة 750 مترًا ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفة إقامة تتسع لاستقبال 190 حالة مؤكدًا أنه تم فرش جميع الأسرة بالمبنى بماكنتوش فرش جلد لتسهيل أعمال التطهير والتعقيم وتم دعم المبنى بأجهزة أشعة ومعامل تحليل وفرق طبيه مدربة على التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا بالاضافة إلى الدعم المقدم من جمعية الهلال الأحمر بالمستلزمات الطبيه والوقائية من (كمامات واقية – قفازات – جاون – خافض لسان – بدل عزل) ومواد التطهير والتعقيم .

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة عن جاهزية 6 مستشفيات تم تخصيصها لإجراء العزل الصحى للمصابين والتى شملت مستشفيات (الحميات - الأمراض الصدرية - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق "قسم عناية الباطنة"  - مستشفى صيدناوى "قسم العلاج الاقتصادى") بإجمالى 301 سرير داخلى و93 سرير بأقسام العناية المركزة و65 جهاز تنفس صناعى بجانب فرق طبية مدربة تشمل 541 طبيبًا و1028 تمريض.


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