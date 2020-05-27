اليوم السابع
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تطوير جهاز استنشاق لإنقاذ مرضى كورونا فى المنزل

الأربعاء، 27 مايو 2020 05:00 م
تطوير جهاز استنشاق لإنقاذ مرضى كورونا فى المنزل جهاز استنشاق- صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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طورعلماء بريطانيون جهاز استنشاق مصمم لمساعدة مرضى فيروس كورونا على محاربة المرض بمجرد ظهور الأعراض، وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية  سيرسل الباحثون في مستشفى جامعة ساوثامبتون أجهزة الاستنشاق إلى 120 من ضحايا الفيروسات لاستخدامها في المنزل

يأمل الباحثون أن تمنع التكنولوجيا  التي تستخدم دواءً تجريبيًا يعزز جهاز المناعة - الأشخاص من دخول مرحلة التدهور الشديد للمرض، يحدث هذا عندما يعاني المرضى من مشاكل في التنفس ويتم نقلهم إلى المستشفى في التجربة و سيتم تقييم المرضى واختبارهم في غضون 72 ساعة من ظهور الأعراض وإرسال جهاز الاستنشاق على الفور لمعالجة الفيروس

جهاز تنفس
جهاز تنفس

في الوقت الحالي ، لا يوجد علاج في المنزل لـ Covid-19 ويطلب من أي شخص يظهر أعراض أو اختبارات إيجابية للفيروس أن يعزل نفسه، ولكن الاستنشاق - الذي يستخدم رمز دواء يسمى SNG001 - يمكن أن يحدث فرقًا من خلال السماح للمصابين بالقدرة على علاج أنفسهم بدلاً من مجرد الأمل في الأفضل

أكمل الفريق تقريبًا تجربة تشمل 100 مريضًا بالمستشفى ، وكانت النتائج مقررة في يوليو،  لكن الاختبار الجديد الذي يساعد الناس في المنزل هو المكان الذي يمكن أن يحدث فيه العلاج أكبر فرق

جهاز
جهاز

قال رئيس الدراسة البروفيسور نيك فرانسيس: "نحن بحاجة إلى علاج Covid-19 ، ويميل المرضى الذين يعانون من حالة شديدة من Covid-19 إلى ظهور أعراض خطيرة - مثل مشاكل التنفس والالتهاب الرئوي - في الأسبوع الثاني بعد الإصابة بالفيروس

يحتوي SNG001 على بروتين يسمى إنترفيرون بيتا ، والذي تنتجه أجسامنا عندما نحصل على عدوى فيروسية، و يستخدم بالفعل كحقن لتعزيز الاستجابة المناعية للأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد،  ولكن إذا تم استنشاق الدواء عن طريق البخاخات المحمولة - جهاز لتحويله إلى رذاذ خفيف  يمكن توصيله مباشرة إلى الرئتين حيث يمكن أن يساعد في محاربة Covid-19. 

ومن اليوم ، ستمكّن التجربة المشاركين من استخدام البخاخات في منازلهم على أمل علاج الفيروس، تشمل العينة أكثر من 65 عامًا - أو أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا والذين يعانون من حالات صحية أساسية و يعيشون على بعد 40 ميلاً من ساوثهامبتون

سيتم تقييم المرضى الذين يعانون من الأعراض عبر مكالمة فيديو وإرسال اختبار فيروسات التاجية ، والذي سيعاد بعد ذلك إلى المختبر في المستشفى، سيتم بعد ذلك إرسال المرضى الذين لديهم عينة إيجابية إلى صندوق معالجة يحتوي على البخاخات وكذلك مقياس تأكسج النبض ، لقياس تشبع الأكسجين ، ومقياس حرارة لتسجيل علاماتهم الحيوية

سيأخذ المشاركون نفخة من البخاخات مرة واحدة يوميًا لمدة 14 يومًا ، وعندها سيتم تقييمهم عبر رابط الفيديو

سيقوم الأطباء بإجراء مكالمة أخرى بعد 14 يومًا للتأكد من عدم حدوث انتكاسإذا نجحت التجربة ، فسيكون الأمر متروكًا لمنظمي الأدوية لتحديد ما إذا كان يمكن إصدار ترخيص أو الحاجة إلى مزيد من البحث، و يأمل الباحثون أن تؤدي النتيجة القوية إلى السماح ببدء العلاج على الفور


جهاز استنشاق

تنفس

الرئة

كورونا

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