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ترامب يواصل مهاجمة تويتر ويهدد بإتخاذ إجراء كبير ضده

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:49 م
ترامب يواصل مهاجمة تويتر ويهدد بإتخاذ إجراء كبير ضده ترامب
رامى محيى الدين - ريهام عبد الله

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واصل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مهاجمته لموقع تويتر، مشيرا إلى أن الموقع أظهر أن ما قاله عن الموقع صحيح، مشيرا إلى أنه سيتخذ اجراء تجاه ذلك.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر، :"أظهر تويتر الآن أن كل ما قلناه عنهم (وزمائلهم ورفاقهم الآخرين) صحيح، سنتخذ اجراء كبير".

ترامب
ترامب

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد موقع تويتر بإجراء كبير، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها .

وفى سياق متصل هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإغلاق مواقع التواصل على خلفية خلافه مع تويتر، حيث هاجم ترامب، موقع تويتر واتهمه بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية، بعد اعتبار إحدى تغريداته مضللة وغير صحيحة، التى حذر بأن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:" تويتر يتدخل الآن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، إنهم يقولون أن بياني حول بطاقات الاقتراع عبر البريد، الذي سيؤدي إلى فساد وتزوير هائل، غير صحيح ، بناءً على التحقق من الحقائق بواسطة أخبار وهمية لسي إن إن وواشنطن بوست".

وأضاف :"تويتر يخنق الكلام الحر تمامًا، وأنا بصفتي رئيسًا، لن أسمح بحدوث ذلك!".

يشار لأنه لأول مرة وصف موقع التواصل"تويتر" تغريدات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالمضللة حيث، كتب تويتر: "ادعى ترامب كذبًا أن عمليات الاقتراع بالبريد ستؤدي إلى انتخابات مزورة، ومع ذلك ، يقول مدققو الحقائق أنه لا يوجد دليل على أن بطاقات الاقتراع بالبريد مرتبطة بتزويرالناخبين ".

وأضاف تويتر إلى تغريدتين نشرهما الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبارة «تحقّقوا من الوقائع»، في سابقة من نوعها أراد منها الموقع تحذير روّاده من احتمال أن يكون الرئيس بصدد تضليلهم بقوله إنّ التصويت عبر المراسلة ينطوي حتماً على «تزوير».

 


ترامب

دونالد ترامب

تويتر

معركة ترامب مع تويتر

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