اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 10:51 م
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ترامب يصل لحضور إطلاق مركبة مأهولة إلى الفضاء من فلوريدا

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:51 م
ترامب يصل لحضور إطلاق مركبة مأهولة إلى الفضاء من فلوريدا ترامب يصل لحضور إطلاق مركبة مأهولة إلى الفضاء
كتب رامى محيى الدين

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وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور إطلاق مركبة مأهولة إلى الفضاء من فلوريدا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية اعتزمت إطلاق مركبة ستارلاينر برحلة ثانية غير مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية في الخريف المقبل، وفقا للوثائق التي بحوزة وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، ويذكر أنه في ديسمبر عام 2019 ، نفذت مركبة ستارلاينر غير المأهولة أول رحلة اختبارية إلى الفضاء، ولكن لأسباب تقنية ألغي التحامها بالمحطة الفضائية الدولية.

وأعلنت شركة بوينج المنتجة لمركبة ستارلاينر، بعد ذلك أنها ستطلق المركبة في رحلة اختبارية ثانية غير مأهولة، دون تحديد موعدها. ولكن وفقا لوثائق ناسا ستكون هذه الرحلة في الخريف المقبل، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.

وتجدرالإشارة، إلى أن دوجلاس لوفيرو، نائب مدير برامج الرحلات الفضائية المأهولة في وكالة الفضاء الأمريكية، أعلن في شهر مارس، أن الخبراء وفقًا لنتائج أول رحلة طيران غير مأهولة للمركبة ستارلاينر هناك أكثر من 60 مشكلة يجب معالجتها.

وكانت المركبة الفضائية الثانية Crew Dragon التي تنتجها شركة سبيس إكس، قد نفذت في شهر مارس 2019 أول رحلة غير مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية بنجاح، ومن المقرر إطلاق المركبة في رحلة مأهولة يوم 27 مايو 2020، على أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية يوم 28 منه.

 

 


ترامب

مركبة ضاء

ناسا

أمريكا

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