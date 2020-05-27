ترامب لحشود الأمريكيين المتجاهلين قواعد "كورونا" : كونوا دائما آمنين

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ردا على سؤال حول الرسالة التى يقدمها للحشود من الأمريكيين الذين احتفلوا خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة يوم الذكرى وتجاهلوا قواعد "كورونا"، إن لديه رسالة بسيطة للأمريكيين الذين تم تصويرهم في حشد وهى "كونوا آمنين".

وسأل صحفى ترامب أثناء تقديمه تعليقات حول توفير علاج لكورونا لمرضى السكرى "أنا متأكد من أنك شاهدت الصور من عطلة نهاية الأسبوع للأشخاص. كانوا مزدحمين في حمامات السباحة ، والممرات المزدحمة. هل لديك أي رسالة لهؤلاء الناس؟ ".

رد ترامب ، "نعم ، كن دائمًا آمنًا. تريد أن تكون بأمان. نحن فتحنا لكنك يجب أن تكون آمنًا ".

وردد نائب الرئيس ترامب وتعليقات السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كايلي ماكناني في وقت سابق اليوم ، تفاخر نائب الرئيس بشأن معدل الوفيات الحالي لفيروس كورونا في البلاد.

وأشار مايك بنس إلى أن "505 أمريكي فقط ماتوا بسبب الفيروس التاجي" أمس ، قائلين إن البلاد لم تشهد حصيلة مماثلة منذ مارس.

قال بنس "سنصل إلى هناك يا أمريكا".

عندما أنهى نائب الرئيس حديثه ، ردد ترامب تعليقاته ، قائلاً إن إدارته تصرفت "بسرعة وبذكاء" وبالتالي حالت دون ارتفاع عدد القتلى.

من المتوقع أن يصل عدد القتلى في الولايات المتحدة إلى 100000 في الأيام المقبلة ، بينما قال ترامب الشهر الماضي أنه يتوقع وفاة 50.000 إلى 60.000 أمريكي من الفيروس.