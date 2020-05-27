اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 07:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب لحشود الأمريكيين المتجاهلين قواعد "كورونا" : كونوا دائما آمنين

الأربعاء، 27 مايو 2020 01:03 ص
ترامب لحشود الأمريكيين المتجاهلين قواعد "كورونا" : كونوا دائما آمنين دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب  ردا على سؤال حول الرسالة التى يقدمها للحشود من الأمريكيين الذين احتفلوا خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة يوم الذكرى وتجاهلوا قواعد "كورونا"، إن لديه رسالة بسيطة للأمريكيين الذين تم تصويرهم في حشد وهى "كونوا آمنين".

وسأل صحفى ترامب أثناء تقديمه تعليقات حول توفير علاج لكورونا لمرضى السكرى "أنا متأكد من أنك شاهدت الصور من عطلة نهاية الأسبوع للأشخاص. كانوا مزدحمين في حمامات السباحة ، والممرات المزدحمة. هل لديك أي رسالة لهؤلاء الناس؟ ".

رد ترامب ، "نعم ، كن دائمًا آمنًا. تريد أن تكون بأمان. نحن فتحنا لكنك يجب أن تكون آمنًا ".

وردد نائب الرئيس ترامب وتعليقات السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كايلي ماكناني في وقت سابق اليوم ، تفاخر نائب الرئيس بشأن معدل الوفيات الحالي لفيروس كورونا في البلاد.

وأشار مايك بنس إلى أن "505 أمريكي فقط ماتوا بسبب الفيروس التاجي" أمس ، قائلين إن البلاد لم تشهد حصيلة مماثلة منذ مارس.

قال بنس "سنصل إلى هناك يا أمريكا".

عندما أنهى نائب الرئيس حديثه ، ردد ترامب تعليقاته ، قائلاً إن إدارته تصرفت "بسرعة وبذكاء" وبالتالي حالت دون ارتفاع عدد القتلى.

من المتوقع أن يصل عدد القتلى في الولايات المتحدة إلى 100000 في الأيام المقبلة ، بينما قال ترامب الشهر الماضي أنه يتوقع وفاة 50.000 إلى 60.000 أمريكي من الفيروس.

 

 


ترامب

كورونا

مايك بنس

فتح الولايات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب: امتلك سلطة نقض قرار حكام الولايات بعدم فتح الكنائس والمعابد والمساجد

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:05 ص

"تصويت البريد"..هل ينقذ الديمقراطية الأمريكية من شبح كورونا؟.. الحزب الديمقراطى يدفع للتوسع في استخدامه لتلافي المزيد من الإصابات.. الرئيس ترامب يحذر من "التزوير".. والجمهوريون يقاضون حاكم كاليفورنيا بعد إقراره

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:00 ص

ترامب يقول إنه يريد الانسحاب الكامل من أفغانستان لكن لم يحدد موعدا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 11:50 م

ترامب: سنتخذ إجراءات تجاه الصين هذا الأسبوع

الثلاثاء، 26 مايو 2020 11:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

انتهاء اليوم الـ63 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ63 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

كيف حمت الحكومة السياحة فى أزمة كورونا من الغلق وحتى العودة.. اعرف التفاصيل

كيف حمت الحكومة السياحة فى أزمة كورونا من الغلق وحتى العودة.. اعرف التفاصيل

لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

تعرف على الشروط المطلوبة لتراخيص البنوك وفقا لقانون البنك المركزى

تعرف على الشروط المطلوبة لتراخيص البنوك وفقا لقانون البنك المركزى

5 واجبات حددتها الشريعة الإسلامية للطبيب نحو مصاب فيروس كورونا.. تعرف عليها

5 واجبات حددتها الشريعة الإسلامية للطبيب نحو مصاب فيروس كورونا.. تعرف عليها

قروض ميسرة ومظلة تأمين.. أبرز أهداف مشروع قانون نقابة الفلاحين الجديد

قروض ميسرة ومظلة تأمين.. أبرز أهداف مشروع قانون نقابة الفلاحين الجديد

هل يجوز التصالح فى القضايا الخاصة بحقوق المستهلك؟

هل يجوز التصالح فى القضايا الخاصة بحقوق المستهلك؟

لجنة الفتوى توضح حكم صيام الست من شوال قبل قضاء ما مضى من رمضان

لجنة الفتوى توضح حكم صيام الست من شوال قبل قضاء ما مضى من رمضان

إلغاء احتفالات الأقباط بمولد السيدة العذراء بجبل الطير.. اعرف التفاصيل

إلغاء احتفالات الأقباط بمولد السيدة العذراء بجبل الطير.. اعرف التفاصيل

يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة