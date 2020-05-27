اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 12:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: امتلك سلطة نقض قرار حكام الولايات بعدم فتح الكنائس والمعابد والمساجد

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:05 ص
ترامب: امتلك سلطة نقض قرار حكام الولايات بعدم فتح الكنائس والمعابد والمساجد دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه يشجع الكنائس والمعابد اليهودية والمساجد على فتح أبوابها فى ظل استمرار فتح الولايات، معتبرا أن الناس تحتاج إلى الإيمان فى ظل انتشار وباء كورونا، كما يرغب القساوسة والحاخامات والأئمة فى مساعدة الناس والعودة إلى عملهم وحياتهم.

وأضاف ترامب فى تعليقات له منذ قليل، إنه يملك سلطة نقض حكام الولايات الذين يرفضون إعادة فتح أماكن العبادة، مضيفا: "ولدينا العديد من الطرق المختلفة التى يمكننى من خلالها تجاوزها".

ولكنه قال إنه لن يحتاج إلى ذلك لأن فتح الكنائس والمعابد والمساجد بدأ بالفعل ولكنه سيفعل ذلك إذا اضطر.

ومن جانبها، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ترامب لا يملك السلطة لتجاوز حكام الولايات.

وانتقد ترامب حكام بعض الولايات من الديمقراطيين لتأخرهم فى إعادة فتح الولايات، ووصف موقفهم بالمخزى.

 

 


ترامب

كورونا

كوفيد19

فتح الولايات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

لطلاب الثانوية العامة.. لو مش عايز تدخل الامتحان تعرف إزاى تأجل للعام المقبل

لطلاب الثانوية العامة.. لو مش عايز تدخل الامتحان تعرف إزاى تأجل للعام المقبل

أخبار 24 ساعة.. تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و14 حالة وفاة

أخبار 24 ساعة.. تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و14 حالة وفاة

وكيل دينية البرلمان: الأوقاف أبلغتنا بإقامة صلاة الجمعة بعد القادمة بالمساجد

وكيل دينية البرلمان: الأوقاف أبلغتنا بإقامة صلاة الجمعة بعد القادمة بالمساجد

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ63 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ63 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة