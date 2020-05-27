ترامب: امتلك سلطة نقض قرار حكام الولايات بعدم فتح الكنائس والمعابد والمساجد

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه يشجع الكنائس والمعابد اليهودية والمساجد على فتح أبوابها فى ظل استمرار فتح الولايات، معتبرا أن الناس تحتاج إلى الإيمان فى ظل انتشار وباء كورونا، كما يرغب القساوسة والحاخامات والأئمة فى مساعدة الناس والعودة إلى عملهم وحياتهم.

وأضاف ترامب فى تعليقات له منذ قليل، إنه يملك سلطة نقض حكام الولايات الذين يرفضون إعادة فتح أماكن العبادة، مضيفا: "ولدينا العديد من الطرق المختلفة التى يمكننى من خلالها تجاوزها".

ولكنه قال إنه لن يحتاج إلى ذلك لأن فتح الكنائس والمعابد والمساجد بدأ بالفعل ولكنه سيفعل ذلك إذا اضطر.

ومن جانبها، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ترامب لا يملك السلطة لتجاوز حكام الولايات.

وانتقد ترامب حكام بعض الولايات من الديمقراطيين لتأخرهم فى إعادة فتح الولايات، ووصف موقفهم بالمخزى.