بوينج تسرح 6770 عاملا فى الولايات المتحدة وتخطط لتسريح آلاف آخرين

رويترز

أبلغ ديف كالهون الرئيس التنفيذى لبوينج، العاملين فى رسالة بالبريد الالكترونى، اليوم الأربعاء، أن الشركة ستخطر ستة آلاف و770 عاملا فى الولايات المتحدة بالاستغناء عنهم، وأنها تخطط "لتسريح بضعة آلاف آخرين" فى الأشهر القليلة القادمة.

وكانت بوينج، أعلنت فى أبريل، أنها ستخفض قوتها العاملة حول العالم، البالغة 160 ألفا، بنسبة 10 فى المئة هذا العام.

وقالت الشركة أيضا، اليوم، إنها وافقت على تسريح طوعى لخمسة آلاف و520 من موظفيها فى الولايات المتحدة، وإنهم سيغادرون بوينج فى الأسابيع المقبلة.

وتتحرك أكبر شركة أمريكية لصناعة الطائرات، لخفض التكاليف بينما تواجه هبوطا فى الطلب على السفر جوا بسبب جائحة فيروس كورونا.