بومبيو: هونج كونج لم تعد مؤهلة لمعاملة خاصة بموجب القانون الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إنه شهد أمام الكونجرس، اليوم الأربعاء، بأن هونج كونج لم تعد مؤهلة لمعاملة خاصة بموجب القوانين الأمريكية، مثلما كانت وهى تحت القانون البريطانى قبل يوليو 1997.

وقال بومبيو، فى بيان "لا يمكن لأى شخص عاقل أن يؤكد اليوم أن هونج كونج تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتى عن الصين نظرا للحقائق على الأرض".

و على صعيد أخر، أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن قضية تشريع الأمن القومى لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة شأن داخلى للصين، وليس لأى دولة أجنبية الحق فى التدخل فيها، مشددة على معارضة الصين بشدة لأى قوى خارجية تحاول التدخل فى شؤون المنطقة.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لى جيان" اليوم، تعليقا على تصريح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بأن تشريع قانون لحماية الأمن القومى فى هونج كونج شأن داخلى صيني، وأن فرض الولايات المتحدة الضغوط على الصين بهذا الشأن مسألة "غير مسبوقة".

وقال جيان "إن الصين تتفق تماما مع الموقف الإيجابى لوزير الخارجية الروسى وتقدره بشدة، وهو ما يعكس تماما المستوى العالى للعلاقات الصينية الروسية، تحت القيادة الاستراتيجية لرئيسى البلدين.