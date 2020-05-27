بلغاريا تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن مقر العمليات الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في بلغاريا اليوم الأربعاء تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بينما ارتفع اجمالي الاصابات داخل البلاد إلى 2460 اصابة.
وأفادت صحيفة "صوفيا جلوب" البلغارية على موقعها الالكتروني أن الرقم الاجمالي للإصابات داخل البلاد يشمل الذين لقوا حتفهم من جراء المرض والذين تعافوا منه على حد سواء...وفقا لمقر العمليات.
وأشار المقر أيضا إلى أنه من بين الحالات المؤكدة حديثاً والبالغ عددها 17 حالة، توجد 11 حالة في العاصمة "صوفيا" وثلاث حالات في شومين واثنتان في بازارجيك وواحدة في يامبول.فيما ارتفع عدد الوفيات بثلاث وبلغ 133، وهذه الحالات الثلاث هي الأولى منذ 24 مايو الجاري.
بلغاريا تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضيةالأربعاء، 27 مايو 2020 01:19 م
كورونا - أرشيفية
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أعلن مقر العمليات الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في بلغاريا اليوم الأربعاء تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بينما ارتفع اجمالي الاصابات داخل البلاد إلى 2460 اصابة.
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