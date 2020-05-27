بلجيكا توصى بتعليق استخدام عقار الملاريا فى علاج مرضى كورونا

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أوصى المجلس العلمى للصحة العامة فى بلجيكا بتعليق استخدام عقار هيدروكسى كلوروكين لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المجلس في آخر تحديث لمعطياته- وفق ما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الأربعاء- أن استخدام هذا العقار يجب أن يتم فقط في إطار التجارب السريرية وليس العلاج.

وتأتي هذه التوصية بعد أن كشفت العديد من الدراسات الطبية عن مخاطر استخدام هذا العقار، المضاد لمرض الملاريا، لعلاج مرضى كوفيد 19، إذ تبين أنه يرفع معدلات الوفيات بينهم.

ويستند المجلس على دراسات وأبحاث أجريت على 96 ألف مريض، "لم يظهروا أي تحسن بعد تناولهم هذا العقار"، على حد وصفه.

وفي السياق نفسه، سجلت الوكالة الفيدرالية للدواء في بلجيكا 8 آثار جانبية ضارة لهذا العقار على مرضى كوفيد 19، ثلاثة منها تسببت في الوفاة.