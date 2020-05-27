بلجيكا تسجل 137 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى آخر 24 ساعة

أعلنت هيئة الصحة العامة الفيدرالية فى بلجيكا اليوم الأربعاء تسجيل 137 شخصًا إضافيًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى آخر 24 ساعة.
وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في بلجيكا، منذ بداية الوباء، إلى 57592 حالة، وفقا لما أعلنته الهيئة ونقلته صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية على موقعها الالكتروني...مشيرة إلى أن هذا الرقم يشمل جميع الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى، والحالات النشطة المؤكدة بالإضافة إلى المرضى المُتعافين داخل بلجيكا.
أما عن حصيلة الضحايا، فقد أعلنت الهيئة أن اجمالي عدد الوفيات في بلجيكا منذ بداية الوباء بلغ 9364 حالة وفاة.
بلجيكا تسجل 137 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى آخر 24 ساعةالأربعاء، 27 مايو 2020 12:38 م
كورونا فى بلجيكا - أرشيفية
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أعلنت هيئة الصحة العامة الفيدرالية فى بلجيكا اليوم الأربعاء تسجيل 137 شخصًا إضافيًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى آخر 24 ساعة.
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