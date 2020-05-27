اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 01:28 م
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بريطانيا تقترح موعدا جديدا لقمة الأمم المتحدة المؤجلة بشأن المناخ

الأربعاء، 27 مايو 2020 01:27 م
بريطانيا تقترح موعدا جديدا لقمة الأمم المتحدة المؤجلة بشأن المناخ قمة المناخ - صورة أرشيفية
رويترز

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جاء في خطاب صادر عن مكتب الحكومة البريطانية واطلعت عليه رويترز أن بريطانيا اقترحت استضافة قمة للأمم المتحدة بشأن المناخ في نوفمبر2021‭ ‬ كانت مقررة في نوفمبر المقبل وتأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المتوقع أن تؤدي القمة التي تستمر أسبوعين، والتي ستكون الأكبر على الإطلاق في بريطانيا، إلى إطلاق تعهدات جديدة من مئات من قادة العالم بالالتزام بوعودهم بموجب اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ والعمل على تجنب الاحتباس الحراري الكارثي.

ووفقا للخطاب الصادر عن مكتب الحكومة البريطانية للأمم المتحدة، والذي اطلعت عليه رويترز، اقترحت الحكومة عقد الاجتماع في الفترة من الأول وحتى 12 نوفمبر 2021.

ولم يؤكد الخطاب ما إذا كانت القمة في موعدها الجديد ستنعقد في جلاسجو بإسكتلندا كما كان مقررا في السابق.

ولم يحدد الخطاب أيضا ما إذا كان تغيير الموعد يعني تأجيل قمة الأمم المتحدة التالية بشأن المناخ التي كان من المقرر انعقادها في أفريقيا بنهاية 2021.

واتخاذ أي قرار بشأن تحديد موعد جديد للقمة يعد في نهاية المطاف من اختصاص الجهة المسؤولة عن تغير المناخ في الأمم المتحدة والتي سيجتمع أعضاؤها غدا الخميس لمناقشة اقتراح بريطانيا.

 


قمة المناخ

بريطانيا

الامم المتحدة

كورونا

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