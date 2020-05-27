بدء إنشاء رصيف بحرى لاستقبال معدات إنشاء الضبعة قبل نهاية 2020

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية أنه سيتم البدء فى إنشاء رصيف بحرى لاستقبال المعدات الخاصة ببدء إنشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات قبل نهاية العام الجارى، مؤكدا أنه جارى أيضا البدء فى إنشاء مركز معلومات عالمى بمنطقة الضبعة.



وأوضح أنه من المتوقع أن يصدر إذن قبول الإنشاء لموقع الضبعة يونيو 2021، موكداً أنه يجرى حالياً تلافى الملاحظات الخاصة بالمشروع ليتم إصدار إذن الإنشاء الذى يسمح ببدء وضع القواعد الخرسانية للمفاعلات النووية.



وقال الوكيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم تقديم على استخراج إذن قبول الإنشاء فى يناير 2019 لبدء إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات، موكداً أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هى الجهة المختصة بإصدار إذن قبول الإنشاء للبدء فى وضع القواعد الخرسانية لأول مفاعل بقدرة 1200 ميجا وات.



جدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ المفاعلات الـ4 بالمحطة النووية بالضبعة من نوع مفاعلات VVER 1200 من الجيل 3+ وهى مجهزة بأحدث أنظمة السلامة، موضحا أنه تمت إضافة معاير سلامة إضافية لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة، فيمكنها أن تتصدى لإصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 متر فى الثانية، وتمتاز هذه النوعية من المفاعلات النووية أيضًا بالتشغيل الآمن دون أى تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة به، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام التحكم الآلى الحديث.