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بايدن: ترامب أحمق لعدم ارتدائه الكمامة الطبية للوقاية من كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:02 ص
بايدن: ترامب أحمق لعدم ارتدائه الكمامة الطبية للوقاية من كورونا بايدن
كتب محمد جمال

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وصف المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأمريكية جو بايدن الرئيس دونالد ترامب، بأنه "أحمق" لعدم ارتدائه الكمامة الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال بايدن في حديث لقناة "سي إن إن"، تعليقا على امتناع ترامب عن ارتداء الكمامة خلال مختلف الفعاليات وأمام الكاميرات: "هو أحمق... كل طبيب في العالم يقول إنه يجب ارتداء الكمامة وسط تجمع للناس".

واعتبر بايدن أن ترامب يسعى لـ"استعراض الرجولة" من خلال عدم ارتداء الكمامة، مشيرا إلى أن تكلفة مثل هذه التصرفات وفيات العديد من الناس.

وظهر بايدن مرتديا الكمامة أثناء مراسم "يوم الذكرى" في الولايات المتحدة، فيما اعتبر ترامب هذا التصرف من بايد "غريبا" وسط الطقس الجيد.

وكان ترامب وعدد من المسؤولين الكبار في البيت الأبيض، بمن فيهم نائب الرئيس مايك بينس، قد تعرضوا لانتقادات من قبل وسائل الإعلام لعدم ارتدائهم الكمامات في الأماكن العامة خلافا لتعليمات مراكز الرقابة والوقاية من الأمراض.


بايدن

أمريكا

الولايات المتحدة

كمامة

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