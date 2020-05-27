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انتهاء فترة الحجر الصحى بجامعة القاهرة لـ16 فوجا عائدين من الخارج

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:48 ص
انتهاء فترة الحجر الصحى بجامعة القاهرة لـ16 فوجا عائدين من الخارج العائدون من الكويت
كتب ــ محمد صبحى

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أعلنت جامعة القاهرة عن انتهاء  فترة الحجر الصحي الاحتياطي لمجموعة من  المصريين العائدين من الخارج، الذين استضافتهم جامعة القاهرة بالمدينة الطلابية خلال شهر رمضان، حيث بلغ عدد الأفواج 16 فوجًا تضم 2800 مصري من العائدين من الكويت وبعض الدول الأخرى، ولا تزال تستضيف جامعة القاهرة ومستشفياتها مجموعة من العائدين للعلاج أو تحت الفحص.
 
 
وحرص الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة علي استقبال جميع الأفواج فور وصولها، والاطمئنان علي تسكينهم، وتوفير جميع احتياجاتهم، للإعاشة والإقامة، والترفيه عنهم وعن أسرهم وأطفالهم الذين كانوا بصحبتهم. 
 
وكانت المدينة الجامعية لجامعة القاهرة، قد استعدت على نحو عاجل لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، لقضاء فترة الحجر الصحي الاحتياطي لهم كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث جهزت جامعة القاهرة سائر التجهيزات وعيادة متكاملة تعمل على مدار الساعة، وصيدلية مناسبة، وسيارة إسعاف مجهزة، وحقائب إسعافات أولية بكل طابق من مباني المدينة الجامعية، وذلك بدعم كامل من الإدارة الطبية المركزية بالجامعة والمستشفيات الجامعية التي تابعت الحالة الصحية للمقيمين واستضافت بعضهم للعلاج في مستشفيات الجامعة.
 
ويشار إلى أن مدن جامعة القاهرة شهدت خلال العامين الماضيين خطة تطوير شاملة على جميع الأصعدة ضمن خطة الجامعة في تطوير البنية الأساسية لها، وتم افتتاح المرحلة الأولى من تجديدات المدن الجامعية والتى شملت مدخل المدينة الجامعية، وتطوير النافورة، ومسجد المدينة الجامعية للطلبة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية، ورصف طرقات المدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات، ومركز الكمبيوتر، ومبنى المجلس العربي، إلى جانب الاهتمام بالصيانة الدورية لتكون مكانًا ملائمًا للإعاشة والإقامة، وفي المرحلة الثانية تم رفع كفاءة عدد من المباني والمطاعم وأماكن الخدمات خلال العامين الماضيين، علاوة على امداد المدن الجامعية بمجموعة كبيرة من التجهيزات والمفروشات، وتخصيص قاعة كبيرة باسم قاعة المصريين للطلاب لمشاهدة المباريات العالمية، وفي المرحلة الثالثة قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بجهد مشرف وبجودة عالية لرفع كفاءة مجموعة من المباني وتجديد الموقع العام في مدينة الطلبة بالجيزة في الشهور الأخيرة، ولا تزال عملية رفع كفاءة بعض المباني مستمرة للوصول بالمدن الجامعية إلى مستوى غير مسبوق من الجودة والخدمة.

 


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