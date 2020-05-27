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انتشال جثة طفل سقط فى بئر بعمق 120 مترًا بريف حلب الشمالي.. فيديو

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:56 م
انتشال جثة طفل سقط فى بئر بعمق 120 مترًا بريف حلب الشمالي.. فيديو جثة الطفل بعد انتشالها
كتب محمد تهامى زكى

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نجح فريق الدفاع المدنى فى قطاع مدينة أعزاز بريف حلب الشمالى فى سوريا، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة طفل سفط من أحد الآبار الأرتوزية بعد عمل دام ثلاثة أيام، وقال الدفاع المدنى عبر حسابه على تويتر: "تمكنت فرقنا فى قطاع أعزاز باستخراج جثة طفل من بئر ارتوازية على عمق أكثر من 120 مترًا بعد عمل دام 3 أيام وذلك فى قرية العيون شرق مدينة مارع بريف حلب الشمالى".

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ونشر الدفاع المدنى تسجيلا مصوّرا خلال قيام مجموعة من الدفاع المدنى بعمليّة انتشال جثة الطفل بعد سقوطه فى البئر.

 

من ناحية أخرى، أقيمت اليوم صلوات الجماعة بكل المساجد فى سوريا مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا بعد أن علقت إقامتها فى مارس المنصرم ضمن إجراءات التصدى للفيروس.

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ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا":" أكد مدير الجامع الأموى بدمشق عصام سكر فى تصريح لسانا، أن لجان المساجد تقوم باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا حيث تقوم بتعقيم المساجد قبل وبعد كل صلاة إضافة إلى الالتزام بالضوابط الصحية وإجراءات السلامة العامة التى تم تعميمها على اللجان من قبل وزارة الأوقاف.

وكان المجلس العلمى الفقهى فى وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد الشام أصدرا فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة فى مساجد سورية بشكل مؤقت حرصاً على سلامة المواطنين ومرتادى المساجد فى إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدى لفيروس كورونا كما كانت الوزارة أعادت السماح بأداء صلاة الجمعة فى الثامن من الشهر الجارى.

 

 

 

 

 


سوريا

الدفاع المدنى السورى

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جثة طفل

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