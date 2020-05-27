اليوم السابع
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خالد صلاح
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اليابان تسجل 11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:51 ص
اليابان تسجل 11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية كورونا فى اليابان - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات فى العاصمة اليابانية "طوكيو" تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار الـ24 ساعة الماضية، أي بعد يومين فقط من رفع الحكومة المركزية حالة الطوارئ المفروضة على العاصمة وأربع مقاطعات أخرى.
من جانبها، أفادت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الأربعاء على موقعها الالكتروني أن إجمالي عدد الإصابات في طوكيو بلغ الآن 5181، مع تسجيل 292 حالة وفاة. وكان المجموع الأسبوعي 59 ، أقل من 70 حالة إصابة في الأسبوع حددتها الحكومة كهدف لرفع حالة الطوارئ في العاصمة.
ورفعت اليابان حالة الطوارئ في المحافظات الخمس الأخيرة - طوكيو وسيتاما وشيبا وكاناجاوا وهوكايدو- يوم أمس الأول، بعد تباطؤ ملحوظ في وتيرة الإصابات الجديدة في تلك المناطق.
وعلى الصعيد الوطني، كشفت جابان تايمز أنه تم الإبلاغ عن 30 إصابة جديدة يوم أمس الثلاثاء، مما رفع العدد الإجمالي في اليابان، بما في ذلك الحالات المتعلقة بالسفن السياحية، إلى 17335، مع 876 حالة وفاة.


اليابان

كورونا

فيروس كورونا

كورونا في اليابان

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