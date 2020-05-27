اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 10:44 م
خالد صلاح
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"الوزراء الروسى": سوق العمل تأثر بـ"كورونا" .. وهيكل الاقتصاد يحتاج إلى تغيير

الأربعاء، 27 مايو 2020 10:44 م
"الوزراء الروسى": سوق العمل تأثر بـ"كورونا" .. وهيكل الاقتصاد يحتاج إلى تغيير ميخائيل ميشوستين
أ.ش.أ

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أعلن رئيس الوزراء الروسى، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، أن الوضع مع فيروس "كورونا المستجد" أثر بشكل خطير على سوق العمل في روسيا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن ميشوستين - خلال اجتماع مع الرئيس الروسي حول الوضع في سوق العمل - قوله "لقد أثر الوضع مع فيروس كورونا المستجد بشكل خطير على حالة سوق العمل، وفي هذه الظروف كان على العديد من أصحاب العمل إعادة هيكلة عملهم. من جهة لحماية موظفيهم من المرض، ومن جهة أخرى لضمان عمل الشركات".

وفي سياق منفصل، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الأربعاء، أن هيكل الاقتصاد الروسي يحتاج إلى تغيير، وأنه من الضروري الابتعاد عما يسمى مجازيا "إبرة النفط" والحصول على نمو إضافي في إجمالي الناتج المحلي على حساب تطوير إنتاج التكنولوجيا العالية.

وكان مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس "كورونا" في روسيا قد أعلن اليوم تسجيل 8338 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" في روسيا، خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 370 ألفا و680 حالة.  


روسيا

الوزراء الروسى

كورونا

العمل فى روسيا

اقتصاد روسيا

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