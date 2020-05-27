اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 02:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

النواب الأمريكى يقر تشريعا يفتح الباب لفرض عقوبات علي الصين بسبب الايجور

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:49 م
النواب الأمريكى يقر تشريعا يفتح الباب لفرض عقوبات علي الصين بسبب الايجور ترامب والرئيس الصينى
كتبت: نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي اليوم الأربعاء، تشريعا يدعو لفرض عقوبات ‏على المسؤولين الصينيين بزعم ارتكابهم انتهاكات بحق مسلمي الايجور بغرب البلاد مع استمرار ‏تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وفقا لشبكة cnbc الأمريكية.
 
ويعكس التشريع الجديد حلقة جديدة من الصراع الأمريكى الصيني، فى ظل التهم التى يطلقها ترامب من آن إلى آخر ضد الصين، وادعاءه دون دليل وقوفها وراء انتشار وباء كورونا.
 
وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن التشريع الذي تم تمريره بأغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر ، ‏ستتم إحالته إلى الرئيس دونالد ترامب الذي لم يقل ما إذا كان ينوي التوقيع عليه ليصبح ‏قانونًا. أم لا.
 
وكان التصويت هو الأول الذي يتم بموجب وضع قواعد مؤقتة هذا الشهر للسماح للممثلين ‏بالإدلاء بأصواتهم بالوكالة  كإجراء احترازي ضد انتشار كورونا و رفع الجمهوريون ‏دعوى ضد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي متحدين التصويت بالوكالة باعتباره غير ‏دستوري.‏
 
وحذرت الصين من أنها ستنتقم من أي عقوبات مفروضة وتنفي مزاعم الانتهاكات داخل ‏معسكرات التي يعتقد أنها تضم ما يصل إلى مليون من الايجور والكازاخيين وأفراد ‏الأقليات الأخرى.‏
 
ويمنح مشروع القانون الذي تم تمريره يوم الأربعاء الرئيس 180 يومًا لإعداد قائمة ‏بالمسؤولين الصينيين المسؤولين عن الانتهاكات، حيث سيواجه هؤلاء المسؤولون عقوبات ‏، على الرغم من أن ترامب قد يعفي بعض الأفراد إذا ادعى أن الإعفاء يخدم المصلحة ‏الوطنية.‏
 
يأتي تشريع حقوق الإنسان في الوقت الذي تواجه فيه العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ‏توترات على عدة جبهات
 
وبحسب التقربر فإنه في حين انتقد ترامب الصين بسبب تعاملها مع ‏Covid-19‎‏ ، كانت علاقته مع الرئيس ‏الصيني شي جين بينج مختلطة، بعد سنوات من المفاوضات وحرب تجارية متعددة السنوات ‏توصل الرجلان إلى اتفاق تجاري "المرحلة الأولى" في وقت سابق من هذا العام ، مع ‏خطط لمعالجة المزيد من الخلافات بين البلدين في المراحل المستقبلية.‏
 
وقد وصف ترامب ، الذي سيواجه الناخبين مرة أخرى في أقل من ستة أشهر ، الاتفاق ‏باعتباره أحد إنجازات سياسة التوقيع خلال فترة ولايته

الصين

الولايات المتحدة

الكونجرس الامريكي

مجلس النواب

الايجور

دونالد ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف واجه القانون تخريب المرافق العامة والمبانى لمصالح حكومية؟

كيف واجه القانون تخريب المرافق العامة والمبانى لمصالح حكومية؟

محور الحضارات يخلص طريقى صلاح سالم والاوتوستراد من الازدحام.. اعرف التفاصيل

محور الحضارات يخلص طريقى صلاح سالم والاوتوستراد من الازدحام.. اعرف التفاصيل

اتهامات "العفو الدولية" لقطر باستغلال كورونا للتجسس على المواطنين × 7معلومات

اتهامات "العفو الدولية" لقطر باستغلال كورونا للتجسس على المواطنين × 7معلومات

مستشار الرئيس لشئون الصحة: ذروة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

مستشار الرئيس لشئون الصحة: ذروة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

ضياء رشوان: 4 صحفيين تعافوا من كورونا و3 قيد العلاج وحالتا وفاة

ضياء رشوان: 4 صحفيين تعافوا من كورونا و3 قيد العلاج وحالتا وفاة

ذكرى ارتقاء المسيح إلى السماء.. تعرف على عيد الصعود المجيد × 7 معلومات

ذكرى ارتقاء المسيح إلى السماء.. تعرف على عيد الصعود المجيد × 7 معلومات

التنمية المحلية: إعلان حركة المحليات عقب إجازة عيد الفطر

التنمية المحلية: إعلان حركة المحليات عقب إجازة عيد الفطر

هيئة الرعاية الصحية: منصات رقمية لبث مواد توعوية بفيروس كورونا للفريق الطبى

هيئة الرعاية الصحية: منصات رقمية لبث مواد توعوية بفيروس كورونا للفريق الطبى

تحليل رجاء الجداوى فى الحجر الصحى بالإسماعيلية تثبت إيجابية الحالة بكورونا

تحليل رجاء الجداوى فى الحجر الصحى بالإسماعيلية تثبت إيجابية الحالة بكورونا

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. فيديو وصور

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. فيديو وصور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة