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المحطات النووية: بدء إنشاء رصيف بحرى لاستقبال معدات "الضبعة" قبل نهاية 2020

الأربعاء، 27 مايو 2020 03:43 م
المحطات النووية: بدء إنشاء رصيف بحرى لاستقبال معدات "الضبعة" قبل نهاية 2020 الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية
كتبت رحمة رمضان

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اكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه سيتم البدء فى إنشاء رصيف بحرى لاستقبال المعدات الخاصة ببدء انشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات قبل نهاية العام الجارى، موكدا انه جارى ايضا البدء فى انشاء مركز معلومات عالمى بمنطقة الضبعة.

 

أنه من المتوقع أن يصدر إذن قبول الإنشاء لموقع الضبعة يونيو 2021، موكدًا أنه يجرى حاليًا تلافى الملاحظات الخاصة بالمشروع ليتم إصدار إذن الإنشاء الذى يسمح ببدء وضع القواعد الخرسانية للمفاعلات النووية.

 

و قال الوكيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تقديم على استخراج إذن قبول الإنشاء فى يناير 2019 لبدء إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات، موكدًا أن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية هى الجهة المختصة باصدار إذن قبول الإنشاء للبدء فى وضع القواعد الخرسانية لأول مفاعل بقدرة 1200 ميجا وات.

 

الجدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ المفاعلات الـ4 بالمحطة النووية بالضبعة من نوع مفاعلاتVVER 1200 من الجيل 3+ وهى مجهزة بأحدث أنظمة السلامة، موضحا أنه تم اضافة معاير سلامة إضافية بحيث لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة فيمكنها أن تتصدى لإصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 متر فى الثانية، وتمتاز هذه النوعية من المفاعلات النووية أيضًا بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة به، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام التحكم الآلى الحديث.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة النووية

الضبعة

روسيا

كورونا

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