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الكهرباء: عزل جميع المخالطين لمدير شبكات القلعة بعد وفاته بسبب كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 03:45 م
الكهرباء: عزل جميع المخالطين لمدير شبكات القلعة بعد وفاته بسبب كورونا الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم عمل حصر شامل لجميع المخالطين لمدير شبكات منطقة القلعة التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والذى توفى أمس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قررت عزل جميع المخالطين لمدير شبكات القلعة بمنازلهم وعمل الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة العاملين، موضحا أن ضحية كورونا كان يعانى من أمراض مزمنة ولم يتمكن من محاربة المرض.


وقال حمزة، أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة وأن هناك بعض الادارات لا يمكن أن يتوقف العمل بها مثل إدارة الشبكات بجميع أنحاء الجمهورية لضمان استمرار وصول التيار الكهربائى للمواطنين.

وكان الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أكد أنه لم يتم اكتشاف أى إصابات بموقع الضبعة بفيروس كورونا المستجد سواء بين العمال المصريين أو الخبراء الروس التابعين لشركة روساتوم المسؤولة عن إنشاء المحطة النووية بقدرة 4800 ميجا وات.

و اوضح الوكيل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع "، أن الحالة التى تم اكتشافها مصابة بفيروس كورونا من داخل مكتب روساتوم بالقاهرة وليس من المخالطين للجانب المصرى، موضحا أن الهيئة حريصة على سلامة العاملين بها وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

وفاة مدير شبكات القلعة بسبب كورونا

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