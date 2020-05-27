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الكنيسة تتيح دورات المشورة الأسرية للأقباط اونلاين

الأربعاء، 27 مايو 2020 02:00 ص
الكنيسة تتيح دورات المشورة الأسرية للأقباط اونلاين البابا تواضروس الثانى
سارة علام

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أتاحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية دورات المشورة الأسرية الخاصة بالمقبلين على الزواج عبر تقنية البث المباشر، في إطار حرصها على تسهيل إجراءات أكاليل الزواج الكنسي.
 
وأعلن الأنبا موسى، الرئيس الأعلى لمعهد الرعاية والتربية المسيحي، عن إتاحة دورات مشورات أون لاين لإتمام إجراءات الإكليل، وفقا لقرار المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الذي يجعل من اجتياز دورات المشورة شرطا رئيسيا لإتمام مراسم الزواج بالكنيسة.
 
المؤسسة الكنيسة تفتح الباب أمام المقبلين على الزواج للتسجيل فى معاهد المشورة الأسرية أو معهد الرعاية والخدمة بالكاتدرائية الذى يحاضر فيه البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أو فى مقار الكنائس بالإيبراشيات المختلفة، حتى إن الدورات خلقت لها نجومها من المحاضرين الذين يحظون بشهرة وجاذبية أكثر من غيرهم مثل الدكتور عادل حليم خبير العلاقات الزوجية، الذى أصدر ما يقرب من عشرة إصدارات فى هذا المجال والدكتورة ماجدة شفيق التى قدمت محاضرات مهمة عن تشريح الجهاز التناسلى للرجل والمرأة والجنس فى الحياة المسيحية.
 
يخضع نظام دورات المشورة الأسرية فى الكنيسة إلى نظام اللامركزية بين الإيبراشيات، فالمجمع المقدس يضع القواعد العامة ويترك للأسقف المسئول مهمة التطبيق، ففى بعض الإيبراشيات مثل المحلة الكبرى ألزمت الكنيسة المقبلين على الزواج على حضور كورسات المشورة، مثلما تلزمهم بعدد معين من المحاضرات وإلا لن يتم السماح لهم بدخول الامتحانات، لكن إيبارشيات أخرى مثل إيبارشية "شبرا الشمالية"» سهّلت على رعاياها الأمر بطرح كورسات مشورة إلكترونية عبر "فيس بوك" و"سى دى"، حيث يقوم الشخص بمشاهدة محاضرات محددة على موقع الإيبارشية، وبعد شهر يتقدم للامتحان الشفوى والتحريرى، وإذا نجح بنسبة أكثر من 70% سيحصل على شهادة تفيد حصوله على "كورس مشورة الارتباط"، على أن يتقدم الشخص بتسجيل بياناته فى الاستمارة المعدة لذلك والمتوافرة فى كل كنائس شبرا الشمالية، ويدفع الرسوم ويقدم صورة من الرقم القومى، وسيحصل على كشف بأسماء المحاضرات والـ"سى دى"، وبعد شهر من استلام الاستمارة سيتم إبلاغه بميعاد الامتحان
 

دورات المشورة الأسرية

معهد الرعاية والتربية

المقبلين على الزواج

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