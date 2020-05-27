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القوى العاملة : 90 فرصة عمل بالسعودية برواتب مجزية والإقامة مجانا

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:55 ص
القوى العاملة : 90 فرصة عمل بالسعودية برواتب مجزية والإقامة مجانا محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة  بالمملكة العربية السعودية، نجح في توفير 90 فرصة عمل علي مهن مختلفة بإحدي شركات الانشاء والتطوير العمراني ، براتب شهري 1700 ريال سعودي ، بالإضافة إلي 300 ريال بدل طعام ، والسكن والمواصلات والتأمين الطبي مؤمن من قبل الشركة .

ونوّه الوزير بأن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

وفي نفس السياق أوضح المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد ، أن المهن المطلوبة هي: مبلط، ودهان(نقاش)، وجبس بورد، وسباك ، وكهربائي ، وعامل عادي، مشيرا إلي أنه نظراً لتعليق الرحلات الدولية ، والإجراءات الإحترازية بالمملكة سيتم الإعلان عن هذه المهن علي صفحة مكتب التمثيل العمالي بجدة وموقع القنصلية وموقع القنصليه الرسمى ، بحيث يكون شغل هذه الفرص ممن استغنت عنهم الشركات أو من باحي نقل الكفالة علي شركات أخري .

 

وفى سياق أخر  أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 135 شاباً من بينهم أثنين من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من واقع رد شهادات القيد "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، فضلاً عن توفير 10112 فرصة عمل للشباب من بينهم 30 فرصة لذوى الهمم بالقطاع الخاص ، من أصحاب المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، والعمالة الفنية، والعمالة العادية ، وذلك من خلال النشرة الشهرية التي تصدرها الوزارة  .

تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من  عرفان الشافعى وكيل الوزارة مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم خلال  شهر ابريل  الماضي،  أوضح فيه أن المديرية قامت بصرف المنحة الإستثنائية للعمالة المسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لـ 3934 عاملا وبإجمالى  مليون و 972 ألفا و 660 جنيها .

وأشار إلي أنه تم تسجيل 138 من راغبى العمل ومختلف المؤهلات  بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تلقت المديرية 190 شكوى عمالية، تم تسوية 22 منها ودياً، وتعذر التسوية لـ 122 تم رفعها للقضاء، و37 شكوى تم حفظها، و9 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة .

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 164 منشأة ، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية ومكاتب التفتيش العمالي .

 


القوى العامله

وزاره القوى العامله

فرص عمل

السعوديه

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