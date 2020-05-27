العدل الأردنية تقرر إعادة فتح المحاكم وفق جدول محدد

أعلن وزير العدل الأردنى الدكتور بسام التلهونى " آن المحاكم باشرت اعمالها وفق جدول محدد حدده المجلس القضائي"



واضاف التلهوني بحسب صحيفة " السوسنة" ان عودة الاداريين للعمل في المحاكم ستكون وفق الحاجة مع مراعاة شروط الوقاية الصحية



وتوقع محامون تسجيل عدد كبير من القضايا مع بداية الاسبوع المقبل نظرا لتوقف العمل في المحاكم لقرابة شهرين بسبب كورونا



واشار المحامي حسين ابو مرار الى الاقبال الكبير على تسجيل القضايا بعد فتح بوابة التسجيل بالنظر الى الاشكاليات القانونية والعمالية والحوادث التي وقعت خلال التعطل والحجر , اذ سجل في سجلات قصر العدل اكثر من ثلاثة الاف



ووضع المجلس القضائي خطة لعودة عمل المحاكم وفق برنامج محدد بعد الاعلان عن مباشرة المحاكم لجلسات الدعاوى الحقوقية اعتباراً من يوم الاثنين 1/6/2020 بينما سيقتصر عمل قصر العدل ابتداء من يوم الثلاثاء وحتى يوم الاحد الموافق 31/ 5/2020 على استقبال المحامين للمراجعات الإدارية وتقديم الطعون واللوائح الجوابية. (الراي)