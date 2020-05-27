الصيادلة تطالب محافظ الشرقية بإطلاق اسم شهيد كورونا على الوحدة الصحية بقريه تلبانة

الشرقية - إيمان مهنى

تقدمت نقابة الصيادلة بالشرقية ، بطلب للمحافظ الدكتور ممدوح غراب ، بإطلاق اسم الصيدلى محمد فتحى خليل ، الذى توفى متأثر بفيروس كورونا، على إحدى مؤسسات قرية تلبانة مركز منيا القمح "الوحده الصحيه أو إحدى مدارس القرية" .

وقال الدكتور عصام ابو الفتوح نقيب الصيادلة فى بيان له، أن اطلاق اسم الراحل شهيد الواجب الصيدلى محمد فتحى خليل على إحدى مؤسسات قرية تلبانة مركز منيا القمح وهو وفاء لما قدمه من خدمات للمريض المصرى ، حتى تمت اصابته بفيروس كورونا .

كانت أكدت محافظة الشرقية ، باستمرار أعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظه بالإضافة الى الإستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا وأعراضة وكيفية الوقاية منه ، وشددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، واستمرار اعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظه بالاضافه الى الاستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضة وكيفية الوقاية منه .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين ، و تواصل بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات وسناتر الدروس والحضانات والصالات الرياضيه ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشاره .