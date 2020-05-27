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الصحة العالمية تكشف حقيقة علاج الأسبرين للمصابين بفيروس كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 07:08 م
الصحة العالمية تكشف حقيقة علاج الأسبرين للمصابين بفيروس كورونا الصحة العالمية
كتب وليد عبد السلام

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قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا صحة لما تردد على إمكانية علاج مرضى "كوفيد -19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، من خلال مضادات التجلط مثل الأسبرين.
 
وأوضحت المنظمة في منشور توعوي لمكتبها الإقليمي، اليوم الأربعاء، أنه "لُوحِظَ وجود جلطات دموية في رئتي بعض المرضى بالالتهاب الرئوي الناجم عن مرض كوفيد 19، لا سيّما بين المصابين بمرض شديد". 
 
وأكدت أن الأطباء هم من يقررون استخدام أنواع مختلفة من الأدوية حسب حالة المرضى.
 
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أعلن اليوم الأربعاء، إنشاء مؤسسة تمكن المنظمة من إيجاد مصادر تمويل جديدة سيكون من بينها الجمهور، وتم إنشاء المؤسسة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، باعتبارها جهة مستقلة تقدم منحا لدعم جهود المنظمة فى مواجهة أكثر التحديات الصحية إلحاحا على مستوى العالم، وذلك من خلال جمع تمويلات جديدة من "مصادر غير تقليدية".
 
وعلقت الولايات المتحدة، تمويلها لمنظمة الصحة العالمية فى وقت سابق من العام، وهدد الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر، بوقف التمويل نهائيا إذا لم تجر المنظمة إصلاحات فى غضون 30 يوما. 
 
لكن مؤسس الكيان الجديد قال لرويترز، إن هذه الخطوة غير مرتبطة "بالوضع السياسى الراهن".

 


الصحة العالمية

كوفيد 19

فيروس كورونا

الاسبرين لعلاج كورونا

علاج كورونا

الاسبرين

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