السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بالدقهلية

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية خلف مديرية الأمن القديمة بكفر البدماص.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين بأن الشقة ملك محمود محمد البردي واقع فى نطاق حي شرق المنصورة،

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بعد الدفع بسيارة إطفاء، وسيارة إسعاف، وتبين عدم وجود خسائر بالارواح، واسفر الحادث عن احتراق مرتبة بغرفة النوم نتيجة ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.