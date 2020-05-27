اليوم السابع
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السياحة: قائمة الفنادق المرخصة لاستقبال نزلاء ترتفع إلى 78 فندقا

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:20 ص
السياحة: قائمة الفنادق المرخصة لاستقبال نزلاء ترتفع إلى 78 فندقا الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان 

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تسلم فندقين بمحافظتى الأقصر والسويس، شهادة السلامة الصحية للتشغيل واستقبال النزلاء وذلك بعد استيفائهما كل ضوابط السلامة الصحية التى وضعتها وزارة السياحة والآثار واعتمدها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلى تزايد أعداد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، والتى وصلت حتى الآن إلى 78 فندقا، لافتا إلى أن لجان التفتيش أقرت استيفاء فندقين فى محافظتى الأقصر والسويس لجميع الاشتراطات والضوابط وقد تم إعطائهما شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التى حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وشكلت وزارة السياحة والآثار غرف عمليات بجميع مكاتب الوزارة بالمحافظات السياحية للمرور والتفتيش على الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية؛ وذلك للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصى مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أن جميع الفنادق تقوم بتطبيق الاشتراطات والضوابط الصحية المعتمدة وان نسب الاشغال بها وفقا للنسب المسموح بها، حيث تتراوح نسب الأشغال ما بين 5% إلى 25%.

وأشارت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية إلى أنه تم تسليم فندق بسمة السياحي بمحافظة قنا شهادة السلامة الصحية وذلك بعد استيفائه ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء لينضم إلى باقي الفنادق التي تمت مراجعتها وتسليمها شهادات السلامة الصحية.

وتم خلال عملية التفتيش التأكد من التزام هذه الفنادق بتطبق الضوابط والإجراءات الوقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للضيوف وتطهير اليدين وأن أعمال التعقيم والتطهير تتم بصفة مستمرة، وتطهير منطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.


اخبار مصر

فنادق

السلامة الصحية

السياحة الداخلية

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