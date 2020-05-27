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السياحة العالمية: 70% انخفاضا فى حركة السياحة خلال 2020 وأزمة كورونا الأسوأ

الأربعاء، 27 مايو 2020 03:42 م
السياحة العالمية: 70% انخفاضا فى حركة السياحة خلال 2020 وأزمة كورونا الأسوأ زوراب بولوليكاشفيلى - الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية
كتبت آمال رسلان 

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قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلى، أنه من المتوقع أن تنخفض السياحة العالمية بنسبة 70% هذا العام، مقارنة بالعام الماضى، لافتا إلى أن الأزمات العالمية السابقة تسببت فى انخفاض السياحة بنسبة 10% إلى 20%، لكن جائحة فيروس كورونا التى أغلقت الحدود حول العالم أسوأ منها كلها.

وأشار، فى مؤتمر صحفى عبر الفيديو نقلته الcnn، إلى أن هذا الصيف، سيأخذ المزيد من الناس رحلات بالبر، بدلًا من الرحلات الجوية، ما قد يفيد السياحة الريفية فى الجبال، مقارنة بسياحة الشواطئ.

وقال بولوليكاشفيلى إنه مع بدء افتتاح حدود أوروبا، سيُنظر إليها كنموذج يحتذى به، لأنها تعتبر تاريخيًا المنطقة الأكثر زيارة والأكثر استعدادًا لاستقبال السيّاح، بما فى ذلك بنيتها التحتية للرعاية الصحية. كما أضاف أن أول خطوة لاستئناف السياحية الدولية قد تكون ما يسمى بـ"الممرات الخضراء"، والتى ستسمح بالسفر بين دول مختلفة فى منطقتين أظهرتا معدلات إصابة منخفضة بالفيروس.

وتتوقع منظمة السياحة العالمية استئناف المزيد من الرحلات الجوية الدولية ابتداء من سبتمبر، إذا تحسنت عمليات السيطرة على الفيروس بحلول ذلك الوقت. وانضمت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) إلى شبكة CNN الدولية فى مبادرة جديدة عبارة عن حملة إعلامية تحت عنوان #TravelTomorrow . الحملة تهدف إلى إلهام الناس للاستعداد للسفر مرة أخرى، وقال بولوليكاشفيلى أنه منذ بداية جائحة COVID-19 التى أوصلت العالم إلى طريق مسدود.

وأكدت منظمة السياحة العالمية على أهمية وضع الصحة العامة فى المقدمة وتبنت المنظمة رسالة تحت عنوان "ابق فى المنزل اليوم لكى تستطيع السفر غدا" “Stay Home Today to #TravelTomorrow”. والآن، وبينما تتطلع العديد من الوجهات إلى تخفيف قيود السفر، دخلت منظمة السياحة العالمية فى شراكة مع شبكة CNN فى إنتاج فيلم مدته 60 ثانية يحتفى بالقوة الفريدة للسياحة لإلهام الناس وتقريبهم من بعضهم البعض ولإبقاء العالم على تواصل مع الناس والأماكن التى تنتظرهم عندما يتمكنوا مرة أخرى من الاستمتاع بالسفر والسياحة والتى هى قطاع سيكون بالغ الأهمية بالنسبة للانتعاش الاقتصادى العالمى والوحدة والفرص.


السياحة العالمية

اخبار مصر

انخفاض السياحة

كورونا

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