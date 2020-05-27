السنغال: تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة 92 حالة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-١٩).

وأكدت الوزارة -في بيان بثته الإذاعة السنغالية- أنه تم تسجيل ٩٢ حالة من أصل ٣٢٥٣ مصابا؛ شفي منهم ١٥٨٦، ويواصل ١٦٢٨ مصابا علاجهم في المستشفيات.

وكان وزير الصحة السنغالى الدكتور عبد الله ضيوف، أعلن أمس، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبلاد .

وقال الوزير - في تصريحات بثتها الإذاعة السنغالية - إنه ومن أصل 551 فحصا تم تسجيل 31 إصابة بالفيروس، وأضاف أن السنغال سجل منذ الثاني من مارس تاريخ أول ظهور للوباء 3161 يتابع 1559 منهم علاجهم في المشافي، وتوفي 36 مصابا.