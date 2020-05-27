السكرتير العام لبورسعيد يتابع أعمال النظافة فى أحياء الزهور والضواحى.. صور

بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

ترأس اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد حملة لرفع مخلفات القمامة والتطهير باحياء الضواحى والزهور وذلك بمرافقة اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحى وأحمد زغلف، سكرتير حى الزهور، وناصر الأطروش، رئيس جهاز الانقاذ والطوارئ .

وقال السكرتير العام للمحافظة، أن تنفيذ مثل هذه الحملات يوميًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وأمنة للمواطن مع تكثيف تلك الأعمال أثناء وقت توقف حركة المواطنين لتمكين القائمين بالعمل من تنفيذ أعمالهم على أكمل وجه ممكن موكدًا على استمرار متابعة أعمال النظافة بكافة احياء المحافظة.

من ناحية أخرى، ناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة، اليوم الثلاثاء، عدم الالتفات لمروجى الشائعات حول أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، فى بيان له، أنه على المواطنين أن لا ينساقوا وراء مروجى تلك الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة البعيدة كل البعد عن الأرقام الحقيقية لأعداد المصابين بالمحافظة، مشددا على أن المحافظة والأجهزة المعنية تبذل قصارى جهدها لتطبيق الإجراءات والقرارات الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد.

وناشد اللواء عادل الغضبان، أبناء المحافظة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة الاحترازية، والبعد عن التجمعات، والالتزام بارتداء "الكمامات" بجميع الأسواق، والمنشآت الحكومية والخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة، وذلك حرصا على سلامتهم وسلامة أسرهم ووطنهم.