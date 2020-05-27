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السعودية تمدد صلاحية التأشيرات السياحية لمدة 3 أشهر دون مقابل مالى

الأربعاء، 27 مايو 2020 01:00 ص
السعودية تمدد صلاحية التأشيرات السياحية لمدة 3 أشهر دون مقابل مالى الجوازات السعودية
كتب محمد جمال

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أعلنت المديرية العامة للجوازات بالسعودية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني عن تمديد التأشيرات السياحية آلياً ولمدة 3 أشهر دون مقابل مالي للسيّاح الموجودين داخل المملكة، الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة.


وأوضحت الجوازات بحسب صحيفة " صراحة" أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي اتخذتها حكومة المملكة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية ( كوفيد – 19 ) لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين “بإذن الله” وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية.


وأشارت الجوازات إلى أن تمديد صلاحية التأشيرات السياحية للسيّاح الموجودين داخل المملكة تم إلكترونياً من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.


الجوازات السعودية

تأشيرات

أخبار السعودية

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