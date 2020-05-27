السعودية ترسم طريق العودة لصلاة المساجد والحياة الطبيعية.. فيديو

كتبت ـ جينا وليم

أعلنت وزارة الداخلية بالسعودة 11 قراراً هاماً لعودة الحياة الطبيعية لما قبل إجراءات الحظر المفروضة على البلاد جراء أزمة كورونا.

وذكرت وكالة السعودية "واس"، القرارات التى اتخذتها وزارة الداخلية السعودية، وأنه ابتداءً من يوم الأحد 21 يونيو 2020م تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول - فيما عدا مدينة مكة المكرمة - مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.

الفيديو التالى يرصد تفاصيل تلك القرارات.