"الزراعة"تقدم حزمة توصيات مع بداية موسم الذرة الشامية.. اعرف التفاصيل

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع" عددا من التوصيات والارشادات الفنية التي أصدرها قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة ، ، الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها خلال شهر مايو الجاري ، وخاصة مع بداية الزراعات الصيفية.

-تبدأ الزراعة خلال هذا الشهر بالأصناف الموصى بها حيث تؤدى الزراعة بالأصناف المحلية أو غير الموثوق بها الى خفض كبير فى المحصول .

-يتم تجهز الأرض بإضافة السماد البلدى والحرث مرتين مع اضافة 200كجم سوبر فوسفات الكالسيوم 15% عند الحرثة الأخيرة ثم التزحيف والتسوية والتخطيط بمعدل 9 خط/قصبتين (80سم من الخطوط وتقسم إلى فرد بعرض 7 متر (قصبتين) لإحكام الرى مع مسح الريش العمالة حيث يؤدى السماد البلدى الى تحسين خواص التربة وزيادة احتفاظ التربه بالماء والعناصر الغذائية – كما يؤدى الحرث الى زيادة تهوية التربه وتسوية الأرض ويؤدى التخطيط الى سهولة التحكم فى مياه الرى.

-تتم الزراعة فى جور فى الثلث السفلى من الخط على أبعاد 25 سم بين الجور مع وضع 2 حبه فى الجورة على عمـق 4-5سـم مع التغطية حيث يؤدى عدم الالتزام بالكثافة النباتية المطلوبة إلى نقص كبير فى عدد النباتات الحاملة للكيزان وبالتالي يقل المحصول النهائي من الحبوب ثم تروى الأرض على البارد مع الحرص على أن تتشبع الأرض بالماء وفى حالة عدم تشبع الأرض بالماء يؤدى الى ضعف نمو البادرات ونقص المحصول الناتج عليها.

كانت وزارة الزراعة ، قالت إنه تم توفير جميع تقاوى الذرة الصفراء والبيضاء ، و تم التنبيه على جميع مديريات الزراعة بعمل حملات مكثفة على " رأس الغيط" لحث الفلاحين على زيادة مساحات الذرة لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد ، وعمل لجان للتعريف بالأصناف مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه والتى تعطى انتاجية عالية ، وذلك فى إطار توجه الدولة للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول.