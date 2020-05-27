اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 10:55 م
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الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع كرتون بطريق بلبيس- العاشر

الأربعاء، 27 مايو 2020 07:55 م
الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع كرتون بطريق بلبيس- العاشر سيارة مطافئ - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، قبل قليل، ب10 سيارات إطفاء للسيطرة علي  حريق  هائل بمصنع كرتون بطريق " بلبيس – العاشر"  وجاري محاصرة النيران وإخمادها، ولم تشير التحريات عن وقوع خسائر بشرية حتي الأن.

 

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع كرتون بطريق "بلبيس- العاشر" ملك أحد رجال الأعمال، وتوجهت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد محمد العادلي، للسيطرة علي الحريق حيث تم الدفع ب10 سيارات إطفاء.

 

وفي سياق متصل لقي أربعة أشخاص من أسرة واحدة بمحافظة الشرقية، مساء أمس،مصرعهم فيما أصيب ثلاثة أخرون بكدمات وسحجات وكسور وتم نقل الجثامين والمصابون الي مستشفي ههيا العام،وتم إخطار نيابة ههيا التي صرحت بالدفن، البداية بتتلقي اللواء عاطف مهران،مساعد وزير الداخلية،مدير أمن الشرقية،إخطار من العميد عمرو رؤوف،مدير المباحث الجنائية ،يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق" ههيا _الزقازيق" امام قرية صبيح.

 

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق،وأسفر الحادث عن مصرع أربعة من أسرة واحدة من قرية الطيبة مركز الزقازيق،وهم زوجين وزوج نجلتهم وحفيدهم،فيما أصيب ٣ آخرون بكدمات وكسور ،وتم نقل الجثامين والمصابون إلي مستشفي ههيا العام،وبالعرض علي النيابة العامة،صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة،فيما شيع منذ قليل أهالي قرية الطيبة مركز الزقازيق الجثامين في جنازة شارك فيها العديد من ابناء القرية،وخيم الحزن الشديد علي الأهالي.

 

 


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