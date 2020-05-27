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الداخلية تكشف 6 تجار غسلوا 10 ملايين جنيه فى العقارات

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:21 م
الداخلية تكشف 6 تجار غسلوا 10 ملايين جنيه فى العقارات اموال - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لغسـلهم 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
 
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية ، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية) لإتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاموا بشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالى (10 ملايين جنيه) تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

مخدرات

غسل اموال

تهريب مخدوات

حوادث

غسيل اموال

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