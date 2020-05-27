اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 07:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخطوط السعودية تقرر تشغيل 60 رحلة داخلية يوميا بين مطارات المملكة

الأربعاء، 27 مايو 2020 03:35 ص
الخطوط السعودية تقرر تشغيل 60 رحلة داخلية يوميا بين مطارات المملكة الخطوط السعودية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أتمت الخطوط الجوية السعودية جاهزيتها لاستئناف تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة إثر صدور الموافقة في هذا الشان وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وما أعلنته من إجراءات التنظيم إعادة تشغيل الرحلات الجوية داخل المملكة والتي سوف تتم على عدة مراحل.

وتتضمن الخطة التشغيلية للخطوط السعودية، بحسب "واس" في المرحلة الأولى، تشغيل 60 رحلة داخلية يوميا تشمل مطارات المملكة في كل من الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، أبها، تبوك، جازان، حائل، الباحة، نجران، على أن يتواصل التوسع في التشغيل خلال المراحل التالية حتى اكتمال التشغيل بطاقته الكاملة لجميع مطارات المملكة.

وسيتم تشغيل جميع الرحلات الداخلية من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبر الصالة الجديدة رقم 1- مما يوفر المزيد من الخدمات لضيوف الناقل الوطني والمرونة والانسيابية في العمليات التشغيلية.

وتواصل الخطوط الجوية السعودية في ذات الوقت تشغيل رحلاتها الدولية المخصصة لإعادة المواطنين من العديد من دول العالم إلى المملكة بناء على التوجيهات الكريمة برعاية المواطنين المتواجدين خارج المملكة وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن .

 


الخطوط السعودية

أخبار السعودية

جازان

تبوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السعودية تمدد صلاحية التأشيرات السياحية لمدة 3 أشهر دون مقابل مالى

الأربعاء، 27 مايو 2020 01:00 ص

فيديو.. مساجد السعودية تضع علامات الاصطفاف الجديدة على السجاد

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:34 ص

السعودية أقرب محطات الشناوى بعد قرار الرحيل عن بيراميدز

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:10 ص

بعد أكثر من 3 أشهر.. دول تعود للحياة من جديد بعد خسائر كورونا.. السعودية تصدر 11 قرارا لعودة الأنشطة.. اليونان تستقبل زوارها أول يوليو.. ولوكسمبرج تفتح "كل شيء" وتهدى السكان دعوات فندقية مجانية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

انتهاء اليوم الـ63 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ63 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

كيف حمت الحكومة السياحة فى أزمة كورونا من الغلق وحتى العودة.. اعرف التفاصيل

كيف حمت الحكومة السياحة فى أزمة كورونا من الغلق وحتى العودة.. اعرف التفاصيل

لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

تعرف على الشروط المطلوبة لتراخيص البنوك وفقا لقانون البنك المركزى

تعرف على الشروط المطلوبة لتراخيص البنوك وفقا لقانون البنك المركزى

5 واجبات حددتها الشريعة الإسلامية للطبيب نحو مصاب فيروس كورونا.. تعرف عليها

5 واجبات حددتها الشريعة الإسلامية للطبيب نحو مصاب فيروس كورونا.. تعرف عليها

قروض ميسرة ومظلة تأمين.. أبرز أهداف مشروع قانون نقابة الفلاحين الجديد

قروض ميسرة ومظلة تأمين.. أبرز أهداف مشروع قانون نقابة الفلاحين الجديد

هل يجوز التصالح فى القضايا الخاصة بحقوق المستهلك؟

هل يجوز التصالح فى القضايا الخاصة بحقوق المستهلك؟

لجنة الفتوى توضح حكم صيام الست من شوال قبل قضاء ما مضى من رمضان

لجنة الفتوى توضح حكم صيام الست من شوال قبل قضاء ما مضى من رمضان

إلغاء احتفالات الأقباط بمولد السيدة العذراء بجبل الطير.. اعرف التفاصيل

إلغاء احتفالات الأقباط بمولد السيدة العذراء بجبل الطير.. اعرف التفاصيل

يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة