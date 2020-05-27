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الحكومة: السيطرة على حريق ماسورة غاز حلمية الزيتون دون خسائر بشرية

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:46 م
الحكومة: السيطرة على حريق ماسورة غاز حلمية الزيتون دون خسائر بشرية
كتبت هند مختار

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قال هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، إنه تم السيطرة على الحريق الذى نشب نتيجة كسر ماسورة غاز بشارع الحرية - حي المطرية،  بدون خسائر بشرية وجار الإصلاح.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق بماسورة غاز فى حلمية الزيتون، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.


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