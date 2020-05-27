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التحقيق مع 3 أشخاص بتهمة اختراق حظر التجوال فى الأميرية

الأربعاء، 27 مايو 2020 01:15 م
التحقيق مع 3 أشخاص بتهمة اختراق حظر التجوال فى الأميرية حظر تجوال - ارسيفية
كتب ـ كريم صبحى

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تباشر نيابة الأميرية، التحقيق مع 3 أشخاص بتهمة اختراق حظر التجوال بعد ضبطهم فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. وكانت الأكمنة الأمنية بشوارع منطقة الأميرية أوقفت 3 أشخاص أثناء ساعات حظر التجوال، وتم تحرير محضر لهم بالواقعة وإحالتهم  للنيابة لمباشرة التحقيق معهم.

وأكدت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وأنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصري مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، درءًا لأى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى.

 


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